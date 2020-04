Pentathlon moderno | Elena Micheli | “Devo migliorare scherma ed equitazione Pronta a dare

Leggi su oasport

(Di giovedì 23 aprile 2020)ha centrato il pass olimpico nominale nelper le Olimpiadi di Tokyo 2020: l’atleta appartenente al Centro Sportivo Carabinieri ha parlato con OA Sport del momento storico molto delicato che stiamo vivendo e delle attese circa la rassegna nipponica. L’azzurra, infatti, lo scorso anno ha conquistato l’argento ai Mondiali senior die contestualmente ha staccato il pass grazie ad una prova iridata praticamente perfetta, piazzandosi bene già in qualifica ed iniziando nel migliore dei modi la finale con il ranking round diper poi scalare la graduatoria prova dopo prova, arrivando a difendere la piazza d’onore con le unghie e con i denti nel laser-run. Come ti alleni in questo periodo, senza avere un obiettivo preciso nel mirino? “In questo periodo critico in cui la priorità ...