Pensioni maggio, il calendario per ritirarle alle Poste in ordine alfabetico (Di giovedì 23 aprile 2020) Le Pensioni del mese di maggio 2020 saranno accreditate a partire dal 27 aprile per i titolari di un libretto di risparmio, di un conto BancoPosta o di una Postepay Evolution. Lo riferisce Poste Italiane. I titolari di carta Postamat, carta Libretto o di Postepay Evolution potranno prelevare i contanti da oltre 7mila Atm Postamat senza bisogno di recarsi allo sportello. Chi invece non può evitare di ritirare la pensione in contanti nell’ufficio postale, dovrà presentarsi agli sportelli rispettando la turnazione alfabetica vista la necessità di distanziamento sociale per l’emergenza coronavirus. Il calendario prevede questi turni: 27 aprile, i cognomi dalla A alla B; 28 aprile, i cognomi dalla C alla D; 29 aprile, i cognomi dalla E alla K; 30 aprile, i cognomi dalla L alla P; 2 maggio (sabato mattina), i cognomi dalla Q alla Z. Poste Italiane ricorda ... Leggi su quifinanza Coronavirus - quando arrivano le pensioni di Maggio : ecco il calendario completo per il ritiro in contanti in anticipo

Pensioni - il calendario per riceverla a maggio : quando si potrà ritirare l’assegno previdenziale

Pensioni ultime notizie : pagamento in anticipo a maggio. Le date (Di giovedì 23 aprile 2020) Ledel mese di2020 saranno accreditate a partire dal 27 aprile per i titolari di un libretto di risparmio, di un conto BancoPosta o di unapay Evolution. Lo riferisceItaliane. I titolari di carta Postamat, carta Libretto o dipay Evolution potranno prelevare i contanti da oltre 7mila Atm Postamat senza bisogno di recarsi allo sportello. Chi invece non può evitare di ritirare la pensione in contanti nell’ufficio postale, dovrà presentarsi agli sportelli rispettando la turnazione alfabetica vista la necessità di distanziamento sociale per l’emergenza coronavirus. Ilprevede questi turni: 27 aprile, i cognomi dalla A alla B; 28 aprile, i cognomi dalla C alla D; 29 aprile, i cognomi dalla E alla K; 30 aprile, i cognomi dalla L alla P; 2(sabato mattina), i cognomi dalla Q alla Z.Italiane ricorda ...

AnnaMariaVolpe4 : @icebergfinanza Potrebbe partecipare anche alla manifestazione del 25 Aprile. ... L' INPS si sta sfregrando le mani… - marcotocci2 : @GiuseppeConteIT Egr. Presidente, come mai l'accredito delle pensioni alla posta arriva il 27 APRILE, mentre in ban… - cidempoli : Pensioni, ultim’ora: il calendario ufficiale per il ritiro del cedolino di maggio - PosteNews : #Pensioni di maggio in pagamento dal 27 aprile. Accreditate con ritiro possibile da oltre 7000 Postamat. Turnazione… - AcliCagliari : RT @fapacli: PENSIONI, MAGGIO: NUOVE MODALITA' DI RITIRO Anche per il mese di maggio, il ritiro della #pensione alle #poste è stato antici… -