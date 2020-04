Patuanelli: “Newco Alitalia entro metà giugno” (Di giovedì 23 aprile 2020) (Teleborsa) – Il ministro dello sviluppo economico, Stefano Patuanelli, ha chiarito numeri e termini della strategia che accompagnerà la nascita della Newco Alitalia. Lo ha fatto nel corso di un’audizione alla Commissione Trasporti della Camera, specificando che la nuova società sarà costituita entro la prima metà di giugno e, al contrario delle voci che si sono rincorse negli ultimi due mesi, avrà una flotta con una ventina di aeromobili in meno rispetto ai 113 attualmente in esercizio (di cui solo poco più di una novantina effettivamente utilizzati fino alla comparsa del coronavirus, n.d.r.), con una vocazione più orientata al lungo raggio, a cui sarà dedicato il 30% della componente di volo. Il che lascia spazio a prospettive più incoraggianti quanto a capacità operativa della compagnia aerea, che ... Leggi su quifinanza Nuova Alitalia - Patuanelli/ “Newco partirà a giugno - a disposizione più di 90 aerei” (Di giovedì 23 aprile 2020) (Teleborsa) – Il ministro dello sviluppo economico, Stefano, ha chiarito numeri e termini della strategia che accompagnerà la nascita della Newco. Lo ha fatto nel corso di un’audizione alla Commissione Trasporti della Camera, specificando che la nuova società sarà costituitala prima metà di giugno e, al contrario delle voci che si sono rincorse negli ultimi due mesi, avrà una flotta con una ventina di aeromobili in meno rispetto ai 113 attualmente in esercizio (di cui solo poco più di una novantina effettivamente utilizzati fino alla comparsa del coronavirus, n.d.r.), con una vocazione più orientata al lungo raggio, a cui sarà dedicato il 30% della componente di volo. Il che lascia spazio a prospettive più incoraggianti quanto a capacità operativa della compagnia aerea, che ...

