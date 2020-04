Patrick del Grande Fratello: “Sono stato 252 giorni nella Casa. Ho pensato di vincere” (Di venerdì 24 aprile 2020) Patrick Ray Pugliese (o semplicemente “Patrick del Grande Fratello” come lo chiama ironicamente suo figlio) ha partecipato per ben tre volte al reality show di Canale 5 per un totale di 252 giorni di reclusione (106 giorni nel 2004, 58 giorni nel 2012 e 92 giorni quest’anno). Intervistato via Instagram dal settimanale Chi, Patrick ha confessato di aver creduto di vincere il GF Vip di Alfonso Signorini: “In qualche modo, anche notando l’andamento delle nomination, sinceramente ho sentito e pensato di farcela. Perché dopo 3 Grande Fratello per un totale di 252 giorni recluso nella Casa l’ho sognata, ma non ce l’ho fatta. Ho pensato potesse vincere Paolo Ciavarro, oltre ad essere un mio amico è stato un concorrente molto forte. Ma anche Sossio che ci è passato davanti molte volte ed è arrivato in finale, forse ci poteva ... Leggi su bitchyf Patrick del Grande Fratello : “Sono stato 252 giorni nella Casa. Ho pensato di vincere”

