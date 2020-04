Partite Iva, ripartono i controlli a tappeto dell’Agenzia delle Entrate (Di giovedì 23 aprile 2020) Ripartiranno a breve le verifiche dell’Agenzia delle Entrate sulle Partite Iva: dal 1 giugno 2020 verranno infatti effettuati dei controlli a tappeto, e si conta che saranno ben 8 milioni gli atti che verranno notificati. Tutto cambia con un emendamento del decreto Cura Italia Ci saranno atti di accertamenti relativi all’Agenzia delle Entrate ed anche atti di accertamento provenienti dalla Riscossione. Può sembrare strano che proprio in questo momento in cui sembra che il modus operandi sia quello di concedere più respiro al contribuente, si decida di “metterlo sotto torchio”. Il decreto Cura Italia, in una prima stesura, prevedeva peraltro che gli accertamenti venissero prorogati di due anni. Questa proroga oggi non c’è più: il maxi-emendamento approvato in Senato, quando il decreto è stato convertito in legge, ha ... Leggi su thesocialpost Come ripartire? Troppe 124 partite. Ecco l’idea «scozzese» : 36 scontri diretti per arrivare ai verdetti con meno rischi

