Parma | Faggiano | «Taglio stipendi per senso di dovere verso la nazione»

Daniele, direttore sportivo del, parla delle misure prese per far fronte all'emergenza Coronavirus Daniele, direttore sportivo del, è intervenuto in diretta Instagram con la paginaLive.com.– «E' stata fatta per undilatutti, i tifosi dele del calcio in generale. E' stata una scelta ponderata, voluta da tutti». PROTOCOLLO SANITARIO FIGC – «Già dai primi di marzo abbiamo sanificato il centro. Non dobbiamo pensare solo a noi, anche la Juventus non è pronta per una cosa del genere. Noi dovremo prendere delle camere d'albergo vicino a Collecchio, con ascensore ed entrata appositamente solo per noi, e due piani».