Paola Perego | la conduttrice non si regge in piedi | che succede?

Leggi su youmovies

(Di giovedì 23 aprile 2020) Questo articolo, lanon siin: che? è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.ha fatto preoccupare i suoi fan sui social network. Questo perché ha postato una foto in grado di creare grande preoccupazione. Ecco cosa è successo. Lascrive: “Niente Mondiali per la”. La vediamo con la mascherina e in stampelle. I pantaloncini corti non evidenziano nessun problema visibile a occhio nudo alle …