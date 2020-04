Pallanuoto | Tania Di Mario | “L’Italia andrà alle Olimpiadi e si giocherà una medaglia Ho

(Di giovedì 23 aprile 2020) Un oro ed un argento olimpici, un oro, un argento ed un bronzo mondiali. Sono solo alcune delle medaglie presenti in un palmares davvero senza fine.Diè stata per anni la protagonista dellaitaliana al femminile, trascinando il Setterosa con prestazioni monstre nell’élite a livello internazionale. Da qualche stagione la nativa di Roma ha deciso di appendere la calottina al chiodo, senza però lasciare il mondo delle piscine. L’abbiamo sentita in esclusiva ai microfoni di OA Sport. Come stai vivendo questo periodo di quarantena? “Devo dire abbastanza bene. Sono fortunata perché sono a casa con mio figlio ed il mio compagno. Solitamente lavoro mezza giornata, un po’ di tempo dunque devo sottrarglielo. Sabato e domenica sono impegnata con la squadra, quindi non è una parte bruttissima della mia vita, non ...

Sono solo alcune delle medaglie presenti in un palmares davvero senza fine. Tania Di Mario è stata per anni la protagonista della pallanuoto italiana al femminile, trascinando il Setterosa con ...