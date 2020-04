Pago torna a casa da Miriana Trevisan per vedere il figlio (Di giovedì 23 aprile 2020) Chi, il settimanale diretto da Alfonso Signorini, rivela che il cantante Pacifico Settembre avrebbe lasciato la Sardegna e la sua Serena Enardu, con cui si è riconciliato dopo la fine del Grande Fratello Vip e con cui stava trascorrendo il lockdown per volare a Roma a casa di Miriana Trevisan. Il motivo per cui Pago si è trasferito, con regolare permesso, è il figlio Nicola, avuto dalla ex moglie Miriana Trevisan, con la quale è in ottimi rapporti, che aveva bisogno della vicinanza del papà per sostenere questo difficile momento. “Che dire, che la vita potesse cambiare da un secondo all’altro lo sapevo, mi era già accaduto ma questa proprio non me l’aspettavo! Rinchiudersi in quarantena per paura di un VIRUS, chiedere autorizzazione per poter rivedere il proprio figlio , partire con l’ansia , con tutte le precauzioni del ... Leggi su tvzap.kataweb Serena Enardu e Pago sono in crisi? Lui torna da Miriana Trevisan

“È tornato da Miriana Trevisan!”. Pago - le immagini non lasciano dubbi : Serena è rimasta da sola

GRANDE FRATELLO VIP 2020 - 15a PUNTATA/ Eliminati e diretta : Pago torna per Patrick? (Di giovedì 23 aprile 2020) Chi, il settimanale diretto da Alfonso Signorini, rivela che il cantante Pacifico Settembre avrebbe lasciato la Sardegna e la sua Serena Enardu, con cui si è riconciliato dopo la fine del Grande Fratello Vip e con cui stava trascorrendo il lockdown per volare a Roma adi. Il motivo per cuisi è trasferito, con regolare permesso, è ilNicola, avuto dalla ex moglie, con la quale è in ottimi rapporti, che aveva bisogno della vicinanza del papà per sostenere questo difficile momento. “Che dire, che la vita potesse cambiare da un secondo all’altro lo sapevo, mi era già accaduto ma questa proprio non me l’aspettavo! Rinchiudersi in quarantena per paura di un VIRUS, chiedere autorizzazione per poter riil proprio, partire con l’ansia , con tutte le precauzioni del ...

Stefanialove_Of : @pakywood Sono sincera e per correttezza devo dire che la polizia municipale ha multato qualcuno di loro, ma la ris… - hoodiesa7va : @only_redblack @notrealsebaros Ah perché so che tanto sono mezze figure e Cragno torna da un infortunio serio, pago poco almeno - bnotizie : GF Vip. Tra Pago e Serena venti di crisi? Lui torna dall`ex moglie - infoitcultura : Grande Fratello Vip, cosa succede tra Pago e Serena Enardu? Lui torna dall'ex moglie Miriana Trevisan - infoitcultura : Serena Enardu e Pago sono in crisi? Lui torna da Miriana Trevisan | LaNostraTv -

Ultime Notizie dalla rete : Pago torna Pago torna a casa da Miriana Trevisan per vedere il figlio TvZap Pago torna a casa da Miriana Trevisan per vedere il figlio

Il motivo per cui Pago si è trasferito, con regolare permesso, è il figlio Nicola, avuto dalla ex moglie Miriana Trevisan, con la quale è in ottimi rapporti, che aveva bisogno della vicinanza del papà ...

Gli italiani sono pronti a tornare in crociera già nel 2020

Per quanto riguarda le ricadute negative dell’emergenza sanitaria, il 61,7% del campione ritiene che la crociera, per via dell’alta densità di presenza a bordo, possa pagare più di altri prodotti ...

Il motivo per cui Pago si è trasferito, con regolare permesso, è il figlio Nicola, avuto dalla ex moglie Miriana Trevisan, con la quale è in ottimi rapporti, che aveva bisogno della vicinanza del papà ...Per quanto riguarda le ricadute negative dell’emergenza sanitaria, il 61,7% del campione ritiene che la crociera, per via dell’alta densità di presenza a bordo, possa pagare più di altri prodotti ...