Padova, c'è l'accordo bipartisan per realizzare il nuovo Polo Sanitario: un'opera da oltre 600 milioni, fine lavori prevista per dicembre 2027 (Di giovedì 23 aprile 2020) Dopo alcuni lustri di discussioni, polemiche e progetti contrapposti, nell'epoca della grande pandemia, a Padova sembra essere stato suggellato in maniera irreversibile un accordo bipartisan per realizzare il nuovo Polo Sanitario. Un'opera da oltre 600 milioni di euro, questo il costo preventivato a spanne, visto che il progetto è ancora da completare,. La data di avvio dei lavori sarà, nella migliore delle ipotesi, il 2023, la conclusione 50 mesi dopo, ovvero nel dicembre 2027. bipartisan perché sembrano essere finalmente tutti d'accordo. Da una parte, il governatore Luca Zaia, che dal 2014 al 2016 si era rapportato con un altro leghista, Massimo Bitonci, poi sfiduciato dalla sua stessa maggioranza di centrodestra. Dall'altra parte c'è Sergio Giordani, imprenditore, eletto sindaco di Padova nel 2016 come indipendente di ...

