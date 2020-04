Olimpiadi Pechino 2008: il medagliere e tutti i podi azzurri. Gli ori inattesi di Giulia Quintavalle e Andrea Minguzzi (Di giovedì 23 aprile 2020) I Giochi della ventinovesima Olimpiade si tengono a Pechino, in Cina, nel 2008, ed iniziano l’8 agosto per terminare il 24 dello stesso mese. L’Italia partecipa con una delegazione di 347 atleti, 215 uomini e 132 donne, e coglie 27 podi, con 8 ori, 9 argenti e 10 bronzi, piazzandosi al nono posto nel medagliere generale. I portabandiera sono nella cerimonia di apertura Antonio Rossi ed in quella di chiusura Clemente Russo. La scherma porta in dote sette medaglie: due sono gli ori, di Valentina Vezzali nel fioretto femminile e di Matteo Tagliariol nella spada maschile, mentre cinque sono i bronzi, dell’Italia nelle prove a squadre della spada maschile e del fioretto femminile e della sciabola maschile e di Margherita Granbassi nel fioretto femminile e di Salvatore Sanzo nel fioretto maschile. Dal tiro a volo giungono l’oro di Chiara Cainero nello skeet femminile e ... Leggi su oasport (Di giovedì 23 aprile 2020) I Giochi della ventinovesima Olimpiade si tengono a, in Cina, nel, ed iniziano l’8 agosto per terminare il 24 dello stesso mese. L’Italia partecipa con una delegazione di 347 atleti, 215 uomini e 132 donne, e coglie 27, con 8 ori, 9 argenti e 10 bronzi, piazzandosi al nono posto nelgenerale. I portabandiera sono nella cerimonia di apertura Antonio Rossi ed in quella di chiusura Clemente Russo. La scherma porta in dote sette medaglie: due sono gli ori, di Valentina Vezzali nel fioretto femminile e di Matteo Tagliariol nella spada maschile, mentre cinque sono i bronzi, dell’Italia nelle prove a squadre della spada maschile e del fioretto femminile e della sciabola maschile e di Margherita Granbassi nel fioretto femminile e di Salvatore Sanzo nel fioretto maschile. Dal tiro a volo giungono l’oro di Chiara Cainero nello skeet femminile e ...

PulcinoRossoner : RT @Marco_dreams: @giuliofellin @VFumero Io lo conosco da vent’anni Zaia e sono nato in Veneto. E conosco bene qualcuno che ha lavorato per… - klaudiko : Modifica meteorologica cinese alle Olimpiadi di Pechino 25 marzo 2008 - dabos1973 : RT @Marco_dreams: @giuliofellin @VFumero Io lo conosco da vent’anni Zaia e sono nato in Veneto. E conosco bene qualcuno che ha lavorato per… - giuliofellin : RT @Marco_dreams: @giuliofellin @VFumero Io lo conosco da vent’anni Zaia e sono nato in Veneto. E conosco bene qualcuno che ha lavorato per… - Marco_dreams : @giuliofellin @VFumero Io lo conosco da vent’anni Zaia e sono nato in Veneto. E conosco bene qualcuno che ha lavora… -

Ultime Notizie dalla rete : Olimpiadi Pechino La storia delle Olimpiadi L'Eco - il giornale di Savona e Provincia EV71, il virus che incombe sui Giochi

Grosso guaio a Chinatown. Già, perché ora che abbiamo anche il virus letale, a mettere i bastoni tra le ruote degli organizzatori delle Olimpiadi di Pechino 2008, manca giusto il tragicomico intrigo ...

Talotti e la battaglia contro il cancro: "Riscopro il piacere delle piccole cose"

Due Olimpiadi alle spalle (Atene 2004 e Pechino 2008), oggi il 39enne Talotti è a casa, convalescente dopo un’operazione in piena emergenza Covid, ed è tornato alla vita dopo aver vissuto ...

Grosso guaio a Chinatown. Già, perché ora che abbiamo anche il virus letale, a mettere i bastoni tra le ruote degli organizzatori delle Olimpiadi di Pechino 2008, manca giusto il tragicomico intrigo ...Due Olimpiadi alle spalle (Atene 2004 e Pechino 2008), oggi il 39enne Talotti è a casa, convalescente dopo un’operazione in piena emergenza Covid, ed è tornato alla vita dopo aver vissuto ...