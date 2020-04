Niko Romito: «Il futuro dei ristoranti? Alzare l’asticella» (Di giovedì 23 aprile 2020) «Il futuro della nostra ristorazione? Tutte le previsioni sono giuste e al tempo stesso sbagliate. Sarà un tempo complicato, indubbiamente, ma sono convinto che una crisi come questa non deve modificare il modo di lavorare, di fare cucina. Semmai è il momento di alzare l’asticella, di ragionare ancora di più, di non fermarsi». Mai banale Niko Romito: grande cuoco (non è il solo in Italia) ma anche «pensatore» e ricercatore (già sono in pochi). Leggi su vanityfair (Di giovedì 23 aprile 2020) «Il futuro della nostra ristorazione? Tutte le previsioni sono giuste e al tempo stesso sbagliate. Sarà un tempo complicato, indubbiamente, ma sono convinto che una crisi come questa non deve modificare il modo di lavorare, di fare cucina. Semmai è il momento di alzare l’asticella, di ragionare ancora di più, di non fermarsi». Mai banale Niko Romito: grande cuoco (non è il solo in Italia) ma anche «pensatore» e ricercatore (già sono in pochi).

gaia_giordano : RT @Gianfo_: Creatività anche in tempi di #COVID?19 intervista a @NikoRomito di @fdecesareviola su #foodandwineitalia - fdecesareviola : RT @Gianfo_: Creatività anche in tempi di #COVID?19 intervista a @NikoRomito di @fdecesareviola su #foodandwineitalia - NikoRomito : RT @Gianfo_: Creatività anche in tempi di #COVID?19 intervista a @NikoRomito di @fdecesareviola su #foodandwineitalia - Gianfo_ : Creatività anche in tempi di #COVID?19 intervista a @NikoRomito di @fdecesareviola su #foodandwineitalia - ReporterGourmet : È sempre più pane mania! Niko Romito lo ha nobilitato a portata, servendolo da solo, ma oramai sulle migliori tavol… -

Ultime Notizie dalla rete : Niko Romito Niko Romito: «Il futuro dei ristoranti? Alzare l asticella» Vanity Fair.it La ristorazione abruzzese si unisce in uno spot per dare sostegno al comparto

Chiude il filmato lo chef 3 stelle Michelin Niko Romito. L’idea si deve a due giornaliste enogastronomiche, Eleonora Lopes e Jennifer Di Vincenzo. «Dopo la fase delle ricette – spiega la Lopes – che ...

Covid19, lo spot dei ristoratori abruzzesi VIDEO

A chiudere il video, lo chef di Castel di Sangro tre stelle Michelin, Niko Romito che da subito ha aderito all’iniziativa, lui che rappresenta un po’ una guida per i suoi colleghi abruzzesi non poteva ...

Chiude il filmato lo chef 3 stelle Michelin Niko Romito. L’idea si deve a due giornaliste enogastronomiche, Eleonora Lopes e Jennifer Di Vincenzo. «Dopo la fase delle ricette – spiega la Lopes – che ...A chiudere il video, lo chef di Castel di Sangro tre stelle Michelin, Niko Romito che da subito ha aderito all’iniziativa, lui che rappresenta un po’ una guida per i suoi colleghi abruzzesi non poteva ...