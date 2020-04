eleonoradaniele : RT @storie_italiane: Siamo in collegamento con Nicoletta Mantovani, la moglie di un uomo che ha dato orgoglio all'Italia in tutto il mondo:… - storie_italiane : Siamo in collegamento con Nicoletta Mantovani, la moglie di un uomo che ha dato orgoglio all'Italia in tutto il mon… - sr202438 : RT @chetempochefa: 'Penso che una vita per la musica sia una vita spesa bene ed è a questo che mi sono dedicato.' In attesa di ricordare i… -

Ultime Notizie dalla rete : NICOLETTA MANTOVANI NICOLETTA MANTOVANI/ “Con Pavarotti l’Italia nel mondo', attesa per il docu-film Il Sussidiario.net NICOLETTA MANTOVANI/ “Con Pavarotti l’Italia nel mondo”, attesa per il docu-film

In collegamento a Storie Italiane, Nicoletta Mantovani, la moglie del tenore modenese: “Sono stata fortunata, ho condiviso con lui mesi bellissimi. Luciano ha sempre avuto un grande amore per l’Italia ...

Aiuti a ospedali e fasce deboli. E “Samp for people” sulle maglie

idea di Enrico Mantovani. Sotto l’ombrello di “Samp for People”, nato per la collaborazione con il Gaslini, rientrano tutte le iniziative legate all’emergenza Covid-19. Apporlo sulle maglie darà ...

In collegamento a Storie Italiane, Nicoletta Mantovani, la moglie del tenore modenese: “Sono stata fortunata, ho condiviso con lui mesi bellissimi. Luciano ha sempre avuto un grande amore per l’Italia ...idea di Enrico Mantovani. Sotto l’ombrello di “Samp for People”, nato per la collaborazione con il Gaslini, rientrano tutte le iniziative legate all’emergenza Covid-19. Apporlo sulle maglie darà ...