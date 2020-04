Nicole Rossi e il fidanzato offesi: “Chi vi incontra si becca la malaria” (Di giovedì 23 aprile 2020) Nicole Rossi e il fidanzato Riccardo Paolino insultati da un hater: “Chi vi incontra si becca la malaria” Dal momento in cui Nicole Rossi e Jennifer Poni hanno vinto clamorosamente Pechino Express non c’è stato un solo giorno in cui non hanno fatto parlare. E in queste ultime ore c’è stato un attacco da un hater sui social che ha creato un bel trambusto mediatico. Cos’è successo? In pratica un utente ha scritto privatamente al fidanzato di Nicole Rossi, Riccardo Paolino, una sequela di insulti che ha lasciato tutti di stucco: “Ma tu e la tua ragazza da quale centro sociale siete usciti? Se le persone vi incontrano si beccano la malaria…” Parole che hanno fatto andare su tutte le furie il fidanzato di Nicole Rossi, il quale gli ha ovviamente risposto per le rime. E poco dopo anche la ragazza ha voluto rispondere a ... Leggi su lanostratv Nicole Rossi - retroscena su Pechino Express : “Sono partita con l’ansia”

E ovviamente i fan di Nicole Rossi, la quale giorni fa ha svelato un retroscena su Pechino Express, si sono schierati immediatamente dalla sua parte, asserendo di pensare che il tizio in questione ...

Attacco frontale di Asia Argento a 'Pechino Express', trasmissione alla quale lei ha preso parte in coppia con Vera Gemma. A vincere sono state 'Le Collegiali', Nicole Rossi e Jennifer Poni.

