NBA: James Dolan, guarito dal Covid-19, dona il plasma per la ricerca (Di giovedì 23 aprile 2020) Colpito dal Covid-19 a fine marzo, il proprietario dei NY Knicks (NBA) e dei NY Rangers (NHL) ha deciso di mettere a disposizione il proprio sangue per combattere la malattia. James Dolan è infatti guarito risultando negativo agli ultimi test. Il plasma potrebbe avere sufficienti anticorpi per essere messo a disposizione della ricerca medica a New York principale epicentro di contagio americano. Leggi su fanpage NBA - il proprietario dei New York Knicks James Dolan positivo al coronavirus

