Multati per aver accompagnato il nonno malato di cancro a fare la chemio (Di giovedì 23 aprile 2020) Multati, umiliati, mortificati. “Sono passati 14 mesi da quando abbiamo scoperto che nonno era affetto da carcinoma polmonare. Chiunque abbia dovuto ascoltare questa atroce sentenza, conosce bene quella sensazione di impotenza e disperazione che da quell’esatto istante tormenterà ogni giorno. In quel momento tutto è cambiato….”. Inizia così, su Facebook, il racconto di una giovane donna, Giorgia Romanengo, di Busalla, in provincia di Genova. Un racconto che inizia con la descrizione di un dolore, la malattia del nonno, e si conclude con quella di un’amarezza: la multa per aver violato la quarantena da coronavirus. E’ la storia, purtroppo l’ennesima, di metodi assurdi nell’applicazione delle sanzioni sul divieto di circolazione per strada. Il cancro del nonno e la quarantena Il nonno, dunque, ha il cancro. E Giorgia ... Leggi su secoloditalia Coronavirus - multati 40 fedeli per la celebrazione della messa

Oltre 17mila multati nel fine settimana. Denunciati in 166 per aver dichiarato il falso o violato la quarantena

Due Giovani Innamorati si Incontrano di Nascosto e si Baciano per Strada : Multati dai Vigili (Di giovedì 23 aprile 2020), umiliati, mortificati. “Sono passati 14 mesi da quando abbiamo scoperto cheera affetto da carcinoma polmonare. Chiunque abbia dovuto ascoltare questa atroce sentenza, conosce bene quella sensazione di impotenza e disperazione che da quell’esatto istante tormenterà ogni giorno. In quel momento tutto è cambiato….”. Inizia così, su Facebook, il racconto di una giovane donna, Giorgia Romanengo, di Busalla, in provincia di Genova. Un racconto che inizia con la descrizione di un dolore, la malattia del, e si conclude con quella di un’amarezza: la multa perviolato la quarantena da coronavirus. E’ la storia, purtroppo l’ennesima, di metodi assurdi nell’applicazione delle sanzioni sul divieto di circolazione per strada. Ildele la quarantena Il, dunque, ha il. E Giorgia ...

repubblica : Grosseto, la denuncia: 'Multati per aver portato mia figlia a un controllo post trapianto' - Corriere : Da Grosseto a Pisa per il controllo post trapianto della figlia: 533 euro di multa a un’intera famiglia - frondolino : Oltre alla sanità più efficiente, abbiamo anche la polizia più sveglia del mondo @viminale Da Grosseto a Pisa per… - SecolodItalia1 : Multati per aver accompagnato il nonno malato di cancro a fare la chemio - GREGORYALANE1 : RT @MarlonJD1978: Terremotati infreddoliti dentro container marci, clandestini dentro hotel e navi da crociera. Spacciatori a zonzo nei par… -

Ultime Notizie dalla rete : Multati per Multati per aver accompagnato il nonno malato di cancro a fare la... Il Secolo d'Italia Pesaro, multato perché sorpreso in spiaggia: posta il video sui social e prende anche una denuncia. Rischia anche chi ha commentato

Il ragazzo era stato fermato in spiaggia sulla battigia col cane, i militari hanno proceduto al verbale in base al decreto sul Coronavirus che vieta gli spostamenti oltre i 200 metri da casa e ...

Reggio Emilia: evade ancora dai domiciliari. Denunciato

Si tratta di Oumar Kante, un soggetto ben noto alle forze dell’ordine, visto dalla polizia nei pressi di piazzale Europa. E’ anche stato multato per la violazione delle norme anti Coronavirus REGGIO ...

Il ragazzo era stato fermato in spiaggia sulla battigia col cane, i militari hanno proceduto al verbale in base al decreto sul Coronavirus che vieta gli spostamenti oltre i 200 metri da casa e ...Si tratta di Oumar Kante, un soggetto ben noto alle forze dell’ordine, visto dalla polizia nei pressi di piazzale Europa. E’ anche stato multato per la violazione delle norme anti Coronavirus REGGIO ...