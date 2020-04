Movimento Difesa del Cittadino | La Santelli scarica sui giovani e le loro famiglie

Leggi su laprimapagina

(Di giovedì 23 aprile 2020) I calabresi obbligati a stare lontano dalla propria terra come degli esiliati senza aver commesso alcun reato ma perché in tempo di COVID-19 si trovavano in altre Regioni per studio o per lavoro. Il danno oltre alla beffa. Una comune affermazione sempre attuale quando non si è responsabili di alcunché. La mancanza di lavoro che da sempre si registra nell’ultima Regione dell’Europa, Calabria, costringe iad emigrare in cerca di un’occupazione rappresenta il danno che subiscono. Il Coronavirus ha creato in tutti questi emigrati la beffa di non poter rientrare nelle proprie residenze d’origine a causa delle ristrettezze emanate e dal Governo ed ampliate dalla Regione. Ildelrichiama l’attenzione della Presidente Ioleaffinché apra i confini della Calabria affinché tutti i ...