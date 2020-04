MotoGP | verso il rinvio i Gran Premi di Finlandia e d’Olanda

Leggi su newsmondo

(Di giovedì 23 aprile 2020) I GP d’Olanda e diilper l’emergenza coronavirus. ROMA – Lapotrebbe subire ulteriori modifiche al calendario.ilGP d’Olanda e diper l’emergenza coronavirus visto che i rispettivi governi hanno bloccato le manifestazioni pubbliche fino a settembre e luglio. L’ipotesi di porte chiuse non convince molto gli organizzatori che sono pronti a chiedere uno slittamento oppure ad annullare definitivamente questi appuntamenti per il 2020.o d’Olandail rinivio Stop agli eventi pubblici fino al 1° settembre. E’ questa la decisione del Governo olandese che ha prorogato il precedente divieto con scadenza il primo giugno. Il provvedimento porta allo slittamento nelo d’Olanda delle due ruote in programma il 28 giugno. La Dorna aveva previsto ...