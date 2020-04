Mobilità del personale docente: cosa dice la Cassazione (Di giovedì 23 aprile 2020) Avv. Francesco Pandolfi - In tema di procedura di trasferimento e mobilità del personale docente, l'eventuale lite avente ad oggetto la domanda di annullamento di un'ordinanza del Ministero dell'Istruzione nella parte in cui non consente la valutazione del servizio pre-ruolo presso le scuole paritarie, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario. cosa dice la Cassazione?La giurisdizioneIl lavoro pubblico privatizzatoConclusionicosa dice la Cassazione?Torna suQuesto perchè, secondo il criterio messo in risalto dalla Cassazione Sez. U civ. con sentenza n. 4318 del 20 febbraio 2020, l'ordinanza di cui si parla si limita a prevedere norme di dettaglio sui termini e modalità di presentazione delle domande relative alle procedure di mobilità, che non possono essere ascritte alla categori... Leggi su studiocataldi Coronavirus - proposta Commissione : piano da 1.000 miliardi per mobilitarne fino a 2.000. Merkel : “No alla mutualizzazione del debito”

Mobilità Sanitaria - ecco come la Campania “foraggia” le casse delle Regioni settentrionali

Più piste ciclabili - corsie preferenziali per i bus e contapasseggeri : la rivoluzione della mobilità dopo il Covid (Di giovedì 23 aprile 2020) Avv. Francesco Pandolfi - In tema di procedura di trasferimento e mobilità del, l'eventuale lite avente ad oggetto la domanda di annullamento di un'ordinanza del Ministero dell'Istruzione nella parte in cui non consente la valutazione del servizio pre-ruolo presso le scuole paritarie, rientra nella giurisdizione del giuordinario.la?La giurisdizioneIl lavoro pubblico privatizzatoConclusionila?Torna suQuesto perchè, secondo il criterio messo in risalto dallaSez. U civ. con sentenza n. 4318 del 20 febbraio 2020, l'ordinanza di cui si parla si limita a prevedere norme di dettaglio sui termini e modalità di presentazione delle domande relative alle procedure di mobilità, che non possono essere ascritte alla categori...

Mov5Stelle : Abbiamo voluto riunire un gruppo di esperti per parlare di come affrontare il dopo emergenza a livello di mobilità,… - TeresaBellanova : La capacità del governo deve dimostrarsi non nel chidere le imprese, ma nel riaprirle garantendo la tutela della sa… - StudioCataldi : Mobilità del personale docente: cosa dice la Cassazione: Avv. Francesco Pandolfi - In tema… - carlamartamari : RT @comunevenezia: ?? #Coronavirus #Mobilita ?? Il sindaco @LuigiBrugnaro: 'Risposta ufficiale del @Viminale, i residenti potranno usare la… - comunevenezia : ?? #Coronavirus #Mobilita ?? Il sindaco @LuigiBrugnaro: 'Risposta ufficiale del @Viminale, i residenti potranno usar… -

Ultime Notizie dalla rete : Mobilità del Coronavirus, Google «controlla» gli spostamenti in 131 paesi: cala del 60% la mobilità sui luoghi di lavoro Il Sole 24 ORE