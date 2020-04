Milly Carlucci: Facchinetti in dubbio nella giuria del Cantante Mascherato (Di venerdì 24 aprile 2020) Milly Carlucci tornerà su Rai Uno (quando il CoronaVirus lo permetterà) con la seconda stagione de Il Cantante Mascherato ed anche se la cosa è certa, la giuria non sembrerebbe essere ancora confermata. Intervistato dal settimanale Nuovo, infatti, Francesco Facchinetti ha confessato di non avere notizie in merito ad una seconda edizione de Il Cantante Mascherato, ma che se mai Milly Carlucci lo rivolesse sarebbe pronto ad accettare. “Il Cantante Mascherato è un programma nuovo e diverte i telespettatori. Se Milly Carlucci mi chiama di nuovo, io ci sono!”. Vi ricordo che Milly Carlucci – come la storia di Ballando con le Stelle ci ha insegnato – è sempre stata fedele al detto ‘squadra che vince non si cambia’ e infatti nel talent ballerino tre quarti della giuria stanno lì da oltre un decennio. Per questo ... Leggi su bitchyf Milly Carlucci : “Trascorro la quarantena lavorando su Internet”

Milly Carlucci parla per la prima volta dell’addio di Samanta Togni a Ballando con le Stelle. La ballerina è stata per anni un volto storico della trasmissione, ma di recente ha deciso di ...

Anna ha preso parte anche al talent show di Rai1 Ballando con le Stelle, condotto da Milly Carlucci. Attualmente l’artista è molto attiva anche suoi social. Il profilo Instagram di Anna Falchi è ...

