Milano | tenta di dare fuoco a pizzeria a Sesto San Giovanni | arrestato piromane

Milano, 23 apr. (Adnkronos) - Un uomo di 23 anni è stato arrestato dalla polizia a Milano per aver cercato di incendiare una pizzeria a Sesto San Giovanni. Gli agenti sono intervenuti a Sesto San Giovanni in viale Casiraghi, per una segnalazione di un principio di incendio in un ristorante. Sul posto hanno sorpreso un cittadino nigeriano di 23 anni e nel locale hanno trovato alcuni blocchi di legno posti sul bancone e incendiati e due bombole di gpl d 15 chili l'una. Il 23enne è stato perquisito ed è stato trovato in possesso di quattro accendini ed è stato quindi arrestato con l'accusa di incendio doloso aggravato. Dopo l'arresto gli agenti si sono concentrati su altri episodi di incendio avvenuti lo scorso fine settimana a Sesto San Giovanni, dove sono stati incendiati e distrutti il dehor di un bar e nel parcheggio di un supermercato 11 automobili e un ...

