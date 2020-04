Milano è memoria: appuntamenti online per il 75° anniversario della Liberazione (Di giovedì 23 aprile 2020) Il momento istituzionale a Palazzo Marino, la commemorazione al Campo della Gloria, i fiori del Comune sulle oltre 400 targhe che nei municipi ricordano i partigiani e chi si è sacrificato, poi mostre e appuntamenti online: Milano festeggia così il 75° anniversario della Liberazione. Sabato 25 aprile alle 12 a Palazzo Marino il Sindaco di Milano Giuseppe Sala, il Presidente provinciale dell’ANPI Roberto Cenati e la Presidente provinciale di Libera Lucilla Andreucci saranno insieme per un momento istituzionale. L’incontro, aperto solo alla stampa, sarà visibile in diretta sulla pagina Facebook del Comune di Milano e sarà preceduto dalla posa di una corona di fiori da parte del Sindaco e del Presidente ANPI alla targa di Milano Medaglia d’Oro al Valor Militare per la Resistenza in piazza della Scala. Oggi, giovedì 23, alle ... Leggi su laprimapagina (Di giovedì 23 aprile 2020) Il momento istituzionale a Palazzo Marino, la commemorazione al CampoGloria, i fiori del Comune sulle oltre 400 targhe che nei municipi ricordano i partigiani e chi si è sacrificato, poi mostre efesteggia così il 75°. Sabato 25 aprile alle 12 a Palazzo Marino il Sindaco diGiuseppe Sala, il Presidente provinciale dell’ANPI Roberto Cenati e la Presidente provinciale di Libera Lucilla Andreucci saranno insieme per un momento istituzionale. L’incontro, aperto solo alla stampa, sarà visibile in diretta sulla pagina Facebook del Comune die sarà preceduto dalla posa di una corona di fiori da parte del Sindaco e del Presidente ANPI alla targa diMedaglia d’Oro al Valor Militare per la Resistenza in piazzaScala. Oggi, giovedì 23, alle ...

BeppeSala : In memoria dei figli di Milano. #COVID - Laprimapagina : #Milano è #memoria appuntamenti online per il 75° anniversario della #Liberazione - profluigimarino : RT @IarosOscar: @chiaralessi Storia raccontata in alcune centinaia di volumi e film, cara Chiara. Ma abbiamo memoria corta. Per esempio, in… - Monlue66 : RT @IarosOscar: @chiaralessi Storia raccontata in alcune centinaia di volumi e film, cara Chiara. Ma abbiamo memoria corta. Per esempio, in… - donat_16 : RT @IarosOscar: @chiaralessi Storia raccontata in alcune centinaia di volumi e film, cara Chiara. Ma abbiamo memoria corta. Per esempio, in… -