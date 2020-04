Milan | superata quota 600 mila euro con la raccolta fondi Coronavirus

Leggi su calcioefinanza

(Di giovedì 23 aprile 2020) Pur non avendo la possibilità di scendere in campo, il mondo del calcio non è rimasto a guardare in questo periodo di grave emergenza sanitaria che stiamo vivendo ormai da qualche settimana e tutt’altro che concluso. Tra le società che si sono mosse per dare un aiuto tangibile c’è anche il, non solo attraverso … L'articolo600con laè stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.