Milan | parla l' ex Cutrone | I rossoneri la mia squadra del cuore

L'attaccante della Fiorentina Patrick Cutrone, parlando in un diretta instagram della pagina Che Fatica La Vita Da Bomber ha ricordato il suo passato al ​Milan: "Ogni allenatore mi ha lasciato qualcosa, ho sempre imparato da tutti. A loro va il mio grazie, in particolare a Vincenzo Montella che mi ha fatto esordire in Serie A e a Rino Gattuso che mi ha dato continuità. Con Iachini mi trovo molto bene, mi ha scelto e anche per questo ho accettato di tornare in Italia".

Kitikaka – Mia Ceran : ‘Sono rimasta a Milano - la amo - mi spaventa vedere cosa sarà domani. E basta linguaggio bellico per parlare del virus’

Sossio e Ursula rimandano le nozze: le parole della coppia

Oggi Sossio Aruta vive a Taranto, nella città natale della ex dama. Oltre a Bianca, di 6 mesi, la coppia vive anche con i tre figli di Ursula, nati dalla sua precedente relazione. I figli di Sossio, ...

Coronavirus, Sala: «Fontana chiarisca su numero contagi a Milano»

«C'è una grande incertezza sul numero dei contagi a Milano e sto chiedendo al presidente Fontana di avere maggiore chiarezza su questi numeri, e capire da dove nasce quella misurazione». Così il ...

