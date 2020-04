“Mia madre 75enne è abbandonata in un hotel di Milano per la quarantena senza visite né tamponi” (Di giovedì 23 aprile 2020) Avevano detto, in Lombardia, che si sarebbero requisiti alberghi, residence e tutte le strutture idonee ad ospitare le persone dimesse dagli ospedali impossibilitate a fare la quarantena a casa ed è finita così: che trovata qualche struttura libera, poi i pazienti restano lì, fino a una data indefinita. E la data indefinita non è quella in cui si positivizzeranno, ma quella in cui arriverà un tampone. É il caso di Gina, 75 anni, di Milano, che dopo la dimissione dall’ospedale Fatebenefratelli da 16 giorni si trova da sola in una stanza dell’hotel Cavalieri senza aver mai visto un medico e senza aver mai fatto il tampone che ne accerti l’eventuale negativizzazione. La figlia Roberta racconta: “Siamo in una situazione surreale. A marzo a mia mamma viene la febbre alta, più di 39. Dopo una settimana di telefonate vane ... Leggi su tpi Coronavirus - San Raffaele Rocca di Papa - l’appello di Loredana : “Mia madre sola e abbandonata”

(Di giovedì 23 aprile 2020) Avevano detto, in Lombardia, che si sarebbero requisiti alberghi, residence e tutte le strutture idonee ad ospitare le persone dimesse dagli ospedali impossibilitate a fare laa casa ed è finita così: che trovata qualche struttura libera, poi i pazienti restano lì, fino a una data indefinita. E la data indefinita non è quella in cui si positivizzeranno, ma quella in cui arriverà un tampone. É il caso di Gina, 75 anni, di, che dopo la dimissione dall'ospedale Fatebenefratelli da 16 giorni si trova da sola in una stanza dell'Cavalieriaver mai visto un medico eaver mai fatto il tampone che ne accerti l'eventuale negativizzazione. La figlia Roberta racconta: "Siamo in una situazione surreale. A marzo a mia mamma viene la febbre alta, più di 39. Dopo una settimana di telefonate vane ...

