Meteo sino al 29 aprile | anticiclone nel weekend | poi nuovo peggioramento

(Di giovedì 23 aprile 2020)AL 292020, ANALISI E PREVISIONE Il vortice di bassa pressione, dopo l'insistita azione per più giorni a ridosso delle due Isole Maggiori, tende ad indebolirsi vistosamente e traslare finalmente verso levante, spianando così la strada all'espansione di un campo anticiclonico. Ora il minimo di bassa pressione, decisamente svuotato d'energia, si è portato sullo Ionio Meridionale. Residua instabilità si fa sentire ancora al Sud Italia dove viene richiamata aria fresca in quota che facilita la formazione di temporali diurni. Sul resto della Penisola l'affermazione del bel tempo è già convincente, grazie alla progressiva espansione dell'dall'Europa Occidentale, con massimi di pressione tra il Regno Unito e la Francia. L'espansione dell'abbraccerà presto tutta l'Italia. Come effetto del ritorno ...

Il meteo farà le bizze con condizioni ideali per violenti temporali, a causa di contrasti termici esplosivi. L'instabilità potrebbe persistere sino addirittura al ponte del Primo Maggio. Il fine ...