Mercato Juventus, Sarri ha deciso: ecco il prossimo rinforzo (Di giovedì 23 aprile 2020) Mercato Juventus – La Juventus pianifica la prossima stagione. I bianconeri cercano di puntellare il centrocampo con un profilo ex Napoli che sembrerebbe essere diventato la priorità in vista dell’estate. Paratici fiuta il colpo, complice anche il placet dato recentemente da Sarri per procedere alla trattativa. ecco chi c’è in cima alla lista. Mercato Juve: Sarri ha deciso il prossimo acquisto Secondo le ultime indiscrezioni riportate dal Corriere dello Sport la Juventus sembrerebbe ormai decisa a puntare Jorginho nella prossima finestra di trasferimenti. Il calciatore è da tempo un pupillo di Sarri, e ora si lavora per apparecchiare l’affare in vista di giugno. Leggi anche: CalcioMercato, sorride Sarri: l’affare si chiude a costo zero! Non solo: sempre a quanto riferito dal noto quotidiano Pjanic dovrebbe lasciare il posto ... Leggi su juvedipendenza Calciomercato Napoli - Valter De Maggio è sicuro : “Arkadiusz Milik andrà alla Juventus per 50 milioni”

Allegri al Newcastle?/ Calciomercato - l'ex Juventus in lizza con la nuova proprietà

