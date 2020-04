Maxi risarcimento per l’Itavia. Lo Stato dovrà pagare alla compagnia 330 milioni. Dopo il disastro di Ustica subì un ulteriore danno con la revoca delle concessioni (Di giovedì 23 aprile 2020) Oltre 330 milioni di euro. Ammonta a tanto il risarcimento, stabilito dalla Corte d’Appello di Roma, che lo Stato dovrà pagare alla compagnia aerea Itavia (oggi in amministrazione straordinaria) proprietaria del Dc-9 precitato il 27 giugno di 40 anni fa a largo dell’isola di Ustica mentre da Bologna andava a Palermo (81 le vittime tra passeggeri e membri dell’equipaggio). Secondo i giudici del tribunale civile di Roma, chiamati a quantificare il danno dalla Cassazione, i ministeri della Difesa e dei Trasporti dovranno risarcire il danno aggiuntivo subito dalla compagnia calabrese che, subito Dopo il disastro – che fu causato, con ogni probabilità, da un missile che colpì per errore l’aereo civile italiano – perse le concessioni e nel giro di qualche mese dichiarò il fallimento. Nel 2018 la Cassazione aveva dichiarato ... Leggi su lanotiziagiornale Maxi risarcimento per l’Itavia. Lo Stato dovrà risarcire alla compagnia 330 milioni. Dopo il disastro di Ustica subì un ulteriore danno con la revoca delle concessioni

Mafia : Ingroia - ‘Contrada condannato per fatti gravissimi - incomprensibile maxi risarcimento’ (2)

Mafia : Ingroia - ‘Contrada condannato per fatti gravissimi - incomprensibile maxi risarcimento’ (Di giovedì 23 aprile 2020) Oltre 330di euro. Ammonta a tanto il, stabilito dCorte d’Appello di Roma, che lodovràaerea Itavia (oggi in amministrazione straordinaria) proprietaria del Dc-9 precitato il 27 giugno di 40 anni fa a largo dell’isola di Ustica mentre da Bologna andava a Palermo (81 le vittime tra passeggeri e membri dell’equipaggio). Secondo i giudici del tribunale civile di Roma, chiamati a quantificare il danno dCassazione, i ministeri della Difesa e dei Trasporti dovranno risarcire il danno aggiuntivo subito dcalabrese che, subitoil disastro – che fu causato, con ogni probabilità, da un missile che colpì per errore l’aereo civile italiano – perse le concessioni e nel giro di qualche mese dichiarò il fallimento. Nel 2018 la Cassazione aveva dichiarato ...

fcolarieti : Maxi risarcimento per l’#Itavia. Lo Stato dovrà risarcire alla compagnia 330 milioni. Dopo il disastro di #Ustica s… - FrancescoGros14 : RT @cmdotcom: Milan, braccio di ferro tra Leao e lo Sporting Lisbona: la strategia di Mendes contro il maxi risarcimento - Angelredblack1 : E il #Milan in questa storia non è coinvolto. Se la vedranno #Mendes e #Leao. E pare che Mendes possa risolvere...??… - paravertudo : 'la strategia di Mendes contro il maxi risarcimento' Amigo. Parceiro. Sanguessuga. Parasita. - Greenmaniac76 : RT @cmdotcom: Milan, braccio di ferro tra Leao e lo Sporting Lisbona: la strategia di Mendes contro il maxi risarcimento -