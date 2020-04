Mattia Perin | “Ho pensato al ritiro | ma ho il fuoco dentro e voglio un posto per gli

(Di giovedì 23 aprile 2020) Il portiere del Genoa, che spera di salvarsi con i rossoblu e di tornare in nazionale "Vorrei disputare gli Europei del 2021", in una diretta Instagram con Luca Toni ha confessato che in passato, dopo l'ennesimo infortunio (ha subito quattro operazioni, si è rotto due volte il crociato), hapure al: "Dopo aver subito quattro operazioni hoal".

Genoa Calcio 23 aprile 2020 12:06 di Alessio Morra Non hanno resistito a una conversazione in diretta Instagram Luca Toni e Mattia Perin. L’ex portiere della Juventus che nel mercato di gennaio è ...Mattia Perin, portiere della Juventus in prestito al Genoa, ha parlato nel corso di una diretta Instagram con Luca Toni: «Mi hai aiutato a integrarmi nel gruppo del Genoa quando non avevo ancora ...