Marianne Faithfull dimessa dopo il Covid-19 | “Grazie ai medici che mi hanno salvato la

Leggi su fanpage

(Di giovedì 23 aprile 2020) Marianeè statadall'ospedale dove era stata ricoverata a causa del-19. La cantante, infatti, era risultata positiva al tampone per il-19 ed era stata portata in ospedale, come annunciato sui suoi canali social: "È molto grata a tutto il personale medico che si è presa cura di lei".