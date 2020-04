“Mamma | ho paura del virus e non voglio più uscire” | l' allarme dei

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 23 aprile 2020) “Mamma, hodel coronae non;. Così titola un articolo del quotidiano spagnolo El País dedicato alla reazione dei; piccoli, spaventati dalla fine del lockdown.Su scala globale, infatti, si stanno registrando un aumento di richieste di consulenze psicologiche inerenti le difficoltà che i bambini incontrano a causa dell’isolamento. È il caso di Manuel, 8 anni, a casa da 42 giorni. “Ho moltadel coronae non ho intenzione di;, ha confidato; volte il piccolo alla madre, ripetendo la stessa frase perfino in un memo vocale inviato al giornalista del quotidiano spagnolo. “Spero che superi questa cosa, perché non lo costringerò. L’altro giorno in un gruppo WhatsApp dove ci sono diverse amiche, ho saputo di altri due bambini nella stessa ...