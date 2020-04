Malagò sulla ripresa del calcio: “Non è un caso che gli altri sport abbiano preso decisioni diverse” (Di giovedì 23 aprile 2020) Il presidente del Coni Giovanni Malagò ha rilasciato poche dichiarazioni a Tgcom sulla questione della ripresa del calcio ribadendo la sua posizione “È chiaro che non è possibile generalizzare tutto tra sport individuali e collettivi e calendari diversi, è un discorso chirurgico che va affrontato in un modo di profonda conoscenza della materia. Il mio ragionamento l’ho sempre sostenuto senza alcuna polemica, ho solo evidenziato che sarà un caso, ma tutti gli sport hanno preso decisioni diverse dal mondo del calcio e sono state tutte decisioni sofferte. Vediamo quello che succede, è meglio avere la certezza di un piano alternativo che non è il massimo ma rappresenta un punto fondamentale, che invece scommettere tutto su un campionato che si riapre ma soprattutto sulla certezza di un campionato che finisce. Credo che in questo ... Leggi su ilnapolista Giovanni Malagò sulla ripresa del calcio : “Si procede a vista. Le parole di Federica Pellegrini? Giusto evidenziare i problemi di tutti gli sport”

Malagò : «Domani importante riunione con il comitato scientifico. Sulla ripresa della Serie A…»

