Magic Leap si ridimensiona e licenzia 1000 dipendenti: la società lavorerà esclusivamente con le imprese (Di giovedì 23 aprile 2020) Secondo quanto riferito, la società che si occupa di dispositivi a realtà mista, Magic Leap, sta licenziando circa 1.000 dipendenti e sta abbandonando la sua attenzione sugli accessori per i consumatori. A riferire la notizia è Bloomberg, citando fonti anonime, ma a quanto pare, Magic Leap ha confermato di dover licenziare un numero non ancora dichiarato di dipendenti. "Questi cambiamenti avverranno ad ogni livello della nostra azienda", scrive il CEO Rony Abovitz.Bloomberg afferma che oltre a licenziare ciò che equivale a metà della sua forza lavoro, la società chiuderà la sua attività focalizzata sul consumatore, che include videogiochi e app di intrattenimento. Si concentrerà invece sugli usi aziendali, includendo potenzialmente una partnership con una grande azienda sanitaria ancora senza nome. Abovitz ha confermato ...

