«Maggiore spazio all’esterno | abbattere ciò che non funziona più Ecco come sarà la

(Di giovedì 23 aprile 2020) La carriera dell’archistar Alfonso Femia è imperniata sui progetti di scuole, università e centri di ricerca. Ed è proprio dai luoghi dell’educazione, dove le nuove generazioni crescono e si formano, che bisogna ripartire. «È indiscutibile che la nostra categoria si trovi in sofferenza – afferma Femia, osservando la situazione dei colleghi fermi a causa dei cantieri bloccati per l’emergenza Coronavirus -. Ci sono attività legate all’architettura che si possono svolgere in remoto, ma le difficoltà economiche sono tante. Gli architetti, tuttavia, dovrebbero sfruttare questo periodo storico per ragionare su un nuovo inizio». Femia è molto legato all’elemento dell’acqua, anche per le sue origini genovesi. Da anni lavora cercando di trasporre nell’architettura la centralità ...