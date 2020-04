"Ma cosa dice Spiller?". Socci contro il giornalista tedesco: tra Italia e Germania, prima dell'euro, le cose andavano così (Di giovedì 23 aprile 2020) La salvezza dell'Italia è stata l'ingresso nell'euro? Antonio Socci è convinto del contrario e risponde così, via Twitter, al giornalista tedesco Tobias Spiller che pontifica a Stasera Italia. "Ma cosa dice Piller? L'Italia attorno all'80 aveva un rapporto debito/pil sul 58 per cento. Il debito pubblico è scoppioato proprio con l'aggancio allo Sme che portava alla moneta unica". Di contro, la Germania prima dell'arrivo nell'euro non se la passava così bene. La prova? Socci pubblica alcuni ritagli di giornale d'epoca, a cavallo tra i decenni 80 e 90. Sul finire, cioè, della famigerata "Prima Repubblica" e all'alba della riunificazione tedesca. I titoli fotografano letteralmente un mondo ribaltato rispetto a oggi, si parla di "Italia quarta potenza" dell'economia mondiale e di "Germania mai così in basso". Motivi? ... Leggi su liberoquotidiano Si rischia il contagio da coronavirus in piscina? Cosa dice l’esperto

Libertà di circolazione ai tempi del Covid-19 : cosa dice la Costituzione?

Il coronavirus può essere diffuso dai condizionatori d’aria? Cosa dice l’esperto (Di giovedì 23 aprile 2020) La salvezza dell'è stata l'ingresso nell'euro? Antonioè convinto del contrario e risponde così, via Twitter, alTobiasche pontifica a Stasera. "MaPiller? L'attorno all'80 aveva un rapporto debito/pil sul 58 per cento. Il debito pubblico è scoppioato proprio con l'aggancio allo Sme che portava alla moneta unica". Di, laprima dell'arrivo nell'euro non se la passava così bene. La prova?pubblica alcuni ritagli di giornale d'epoca, a cavallo tra i decenni 80 e 90. Sul finire, cioè, della famigerata "Prima Repubblica" e all'alba della riunificazione tedesca. I titoli fotografano letteralmente un mondo ribaltato rispetto a oggi, si parla di "quarta potenza" dell'economia mondiale e di "mai così in basso". Motivi? ...

borghi_claudio : Il bagghetto ????? Le 'tifoserie' sul MES L'ASSOLUTA CAUTELA LE CONDIZIONALITÀ INACCETTABILI Intanto gualtieri l… - LegaSalvini : SAREBBE GRAVISSIMO! COSA DICE IL GOVERNO? - GassmanGassmann : 'Cosa ci dice la Terra', la diretta streaming no stop di National Geographic - patriziaandreoz : RT @simondritt: 83 anni oggi al mio attore preferito all time...se avete visto il documentario Room 237 sapete già cosa dice mentre si prep… - AndreaB25170555 : @Marco_dreams Ma in fondo, a noi che ci frega di cosa dice l'individuo? -

Ultime Notizie dalla rete : cosa dice La pandemia Cosa dice Greta Thunberg askanews Manfredonia. Proteste sui social “I guanti nei cestini, vergognatevi incivili”

Manfredonia, 22 aprile 2020. “Voglio solo dire una cosa: vergognatevi siete di un’inciviltà inaudita. Ho dovuto pulire io e togliere una montagna di guanti. Vi rendete conto che bestie siete?”. Guanti ...

Antonio Socci e l'euro: "Ma cosa dice Tobias Spiller? Ecco come andavano le cose negli anni 90, prima dell'euro"

Antonio Socci è convinto del contrario e risponde così, via Twitter, al giornalista tedesco Tobias Spiller che pontifica a Stasera Italia. "Ma cosa dice Piller? L'Italia attorno all'80 aveva un ...

Manfredonia, 22 aprile 2020. “Voglio solo dire una cosa: vergognatevi siete di un’inciviltà inaudita. Ho dovuto pulire io e togliere una montagna di guanti. Vi rendete conto che bestie siete?”. Guanti ...Antonio Socci è convinto del contrario e risponde così, via Twitter, al giornalista tedesco Tobias Spiller che pontifica a Stasera Italia. "Ma cosa dice Piller? L'Italia attorno all'80 aveva un ...