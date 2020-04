Lupin III il film stasera su Rai 4 in prima serata (Di giovedì 23 aprile 2020) Lupin III – Il film su Rai 4 venerdì 24 aprile in prima serata. Trama e trailer Una serata a tutta azione con Lupin III – Il film versione live action con il nipote del ladro gentiluomo Arsenio Lupin. Diretto dal maestro dell’action più estremo Ryūhei Kitamura è l’adattamento, con attori in carne ed ossa, del celebre manga creato da Monkey Punch. Per gran parte del film il protagonista ha la classica giacca rossa ma passa anche a indossare quella nera e nel finale anche la storica giacca verde. Si tratta del secondo film live action a 40 anni da La strategia Psicocinetica – Lupin III. Lupin III – Il film trama del film stasera su Rai 4 Lupin e i suoi amici, l’infallibile pistolero Jigen, il maestro della spada Goemon e l’affascinante Fujiko, dovranno espugnare un’impenetrabile cassaforte per recuperare un ... Leggi su dituttounpop La Fiat 500 di Lego che somiglia a quella di Lupin III

Takashi Yamazaki : “Il mio Lupin III in computer grafica deve molto a Miyazaki”

