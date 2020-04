Luca Parmitano ci presenta Cimon | il nuovo robottino della Stazione spaziale

Leggi su wired

(Di giovedì 23 aprile 2020) Il suo nome completo è Crew Interactive Mobile CompanioN, ma gli amici possono chiamarlo semplicemente. È ilmembrointerazionale e no, non è un astronauta, bensì undalla forma sferica, realizzato attraverso la stampa 3D e progettato per librarsi in assenza di gravità assieme ai componenti dell’equipaggio. La sua funzione sarà contribuire allo studio dell’interazione uomo-macchina nello spazio, grazie a un viso-display col quale è possibile comunicare, supportare e (se possibile) aumentare le performance degli astronauti durante le missioni dispensando istruzioni utili a portare a termine esperimenti e altre mansioni. Ce loin un video appena diffuso dall’Agenziaeuropea, che ha avuto modo di metterlo alla prova durante l’ultimo ...