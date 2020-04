Louis di Cambridge? La fotocopia di mamma Kate Middleton da bambina (Di giovedì 23 aprile 2020) Il principino Louis di Cambridge, terzogenito di di William d’Inghilterra e Kate Middleton, ieri ha spento due candeline nella blindatissima tenuta di campagna di Anmer Hall, nel Norfolk, dove i Cambridge hanno deciso di trascorrere il periodo di lockdown da emergenza Covid-19. E da qui sono arrivate alcune nuove foto del piccolo, scattate da mamma Kate nei giorni scorsi. Mettendo a confronto i nuovi scatti del principino con una rara immagine di Kate Middleton bambina (vedete sopra), la somiglianza risulta impressionante: baby Louis è una fotocopia della mamma. Leggi su vanityfair Louis di Cambridge compie 2 anni. Le nuove foto per festeggiarlo

Coronavirus - l’applauso dei duchi di Cambridge per medici e infermieri : George - Charlotte e Louis partecipano al flash-mob

