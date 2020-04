Lotto | Superenalotto | Simbolotto e 10eLotto | ecco quando riprendono le estrazioni

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 23 aprile 2020)del, Superena, Simboe 10e, buone notizie per chi sente la mancanza della dea bendata. FASE DUE,ANCHE LEDELE’ infatti stata decisa la data in cui riprenderanno le consuetesettimanali, grazie al nuovo decreto dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli. Leerano state sospese lo scorso 21 marzo a seguito del decreto – tutt’ora in corso – emesso a scopo precauzionale per limitare gli spostamenti. L’Agenzia delle Dogane e Monopoli garantisce che le“verranno effettuate nel rispetto delle misure di sicurezza sanitaria”., Superena, Simboe 10elesu Il Corriere della Città.