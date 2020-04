Lotto | 10&Lotto | WinForLife | SuperEnalotto | quando ripartiranno le estrazioni

Leggi su italiasera

(Di giovedì 23 aprile 2020) Sta per arrivare la Fase 2 anche per i concorsi gestiti dai Monopoli di Stato. Stando all’ultima determina firmata dal Direttore Generale Marcello Minnella, la ripresa dei giochi sarà graduale. Dal 27 aprile 202010&, Millionday,Vincicasa. Una settimana dopo, il 4 maggio 2020, sarà invece la volta di, SuperEna, SuperStar, SiVinceTutto SuperEnaed Eurojackpot. Dall’11 maggio 2020 in poi, infine, al via le scommesse su eventi sportivi e non sportivi, compresi quelli simulati, e “i dispositivi elettronici del tipo slot machines”. L'articolo, 10&, SuperEnaleproviene da Italia Sera.