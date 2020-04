Locatelli: "Indice di contagio scende, ma le scuole non riaprono" (Di giovedì 23 aprile 2020) Giorgia Baroncini L'annuncio del presidente del Css: "R0 è oggi tra lo 0,5 e lo 0,7". Le scuole restano chiuse: "Riaprirle vorrebbe dire riportare l'Indice ben sopra l'1" L'Indice di contagio che misura la potenziale trasmissibilità di una malattia infettiva scende ancora. Lo ha annunciato il presidente del Consiglio Superiore di Sanità Franco Locatelli nel corso della conferenza stampa sull'emergenza coronavirus alla Protezione civile. "L'Indice di contagio, il famoso R con zero (R0), è oggi tra lo 0,5 e lo 0,7, tenendo conto delle differenze regionali", ha spiegato Locatelli aggiungendo che "l'ultima volta vi avevo parlato di dati che indicavano un valore allo 0,8, dunque si conferma questa riduzione". Era il 17 aprile scorso e l'indicatore non ha mai smesso di scendere. In queste settimane di emergenza sanitaria abbiamo capito che l'Indice di ... Leggi su ilgiornale Coronavirus - Locatelli : “L’indice di contagiosità è sceso tra 0 - 5 e 0 - 7. Dal 3 aprile riduzione costante di ricoverati in terapia intensiva”

Coronavirus - per la prima volta guariti e dimessi sono di più dei nuovi positivi. Locatelli : “Indice R0 tra 0 - 5 e 0 - 7”

