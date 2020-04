Locatelli: “5 vaccini in fase di avanzato sviluppo. No a riapertura scuole e spostamenti tra regioni” (Di giovedì 23 aprile 2020) Il presidente del Consiglio Superiore di Sanità, Franco Locatelli, ha affiancato il capo della Protezione civile, Angelo Borrelli, nella conferenza stampa di oggi. “L’indice di contagiosità, il famoso R con zero, è oggi tra lo 0,5 e lo 0,7, tenendo conto delle differenze regionali”. Locatelli ha parlato degli studi valutati finora dall’Agenzia Italiana del Farmaco: “Ad oggi l’Aifa ha valutato 114 studi su farmaci e su 26 ha espresso parere favorevole e 13 sono già stati attivati. Invece 51 delle proposte sono state giudicate con parere non favorevole”. Sul vaccino: “Oggi abbiamo evidenza che per 2 potenziali vaccini negli Usa, 1 in Inghilterra, 1 in Germania, ed 1 in Cina vi è una fase avanzata di sviluppo. E’ rassicurante che grandi gruppi si impegnino su un vaccino ma ci vogliono ancora dei mesi ... Leggi su ilnapolista Locatelli : «Vaccini? Ci vorranno mesi prima della messa in commercio e c’è un grande enigma…» (Di giovedì 23 aprile 2020) Il presidente del Consiglio Superiore di Sanità, Franco, ha affiancato il capo della Protezione civile, Angelo Borrelli, nella conferenza stampa di oggi. “L’indice di contagiosità, il famoso R con zero, è oggi tra lo 0,5 e lo 0,7, tenendo conto delle differenze regionali”.ha parlato degli studi valutati finora dall’Agenzia Italiana del Farmaco: “Ad oggi l’Aifa ha valutato 114 studi su farmaci e su 26 ha espresso parere favorevole e 13 sono già stati attivati. Invece 51 delle proposte sono state giudicate con parere non favorevole”. Sul vaccino: “Oggi abbiamo evidenza che per 2 potenzialinegli Usa, 1 in Inghilterra, 1 in Germania, ed 1 in Cina vi è unaavanzata di. E’ rassicurante che grandi gruppi si impegnino su un vaccino ma ci vogliono ancora dei mesi ...

