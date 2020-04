Lo studio di Fortnite potrebbe essere valutato oltre 15 miliardi di dollari in seguito a

Leggi su eurogamer

Lo sviluppatore dista cercando di raccogliere ancora più denaro per spingere l'azienda a una valutazione complessiva di$ 15. Questo secondo fonti di Bloomberg: Epic Games avrebbe intavolato trattative con una varietà di società per raccogliere ulteriori fondi.Il sito riferisce che Epic sta valutando un'"iniezione" di fondi tra i 500 milioni e un miliardo di. Con questa nuova liquidità, Epic Games supererebbe la sua attuale valutazione di circa $ 15.Nel 2012, Epic ha venduto una quota del 40% dell'azienda al colosso cinese Tencent. Walt Disney, Endeavour Group Holdings e Lightspeed Venture Partners sono tutti investitori di minoranza in Epic.