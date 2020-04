Lo slow working della PA: le radici della paralisi italiana (Di giovedì 23 aprile 2020) di Luigi Oliveri Egregio Titolare, Il prezzo di un lavoro agile nella PA improvviso e improvvisato non può che essere pagato in termini di efficienza operativa. Il Sole 24 Ore del 22 aprile 2020 ne dà conto in due articoli, uno a firma di Giorgio Santilli “Coronavirus – Stato e Comuni chiusi per Covid – Bloccati pareri, licenze, progetti”, l'altro di Fabio Cintoli “Nel Dl cura Italia non c'è l'alibi per fermare tutto”. Sotto accusa l'articolo 103 del d.l. 18/2020 e la sua applicazione a volte (...) - Economia / Lavoro, Pubblica Amministrazione, Lavoratori, , Amministrazioni locali Leggi su feedproxy.google Lo slow working della PA : le radici della paralisi italiana

Lo slow working della PA : le radici della paralisi italiana (Di giovedì 23 aprile 2020) di Luigi Oliveri Egregio Titolare, Il prezzo di un lavoro agile nella PA improvviso e improvvisato non può che essere pagato in termini di efficienza operativa. Il Sole 24 Ore del 22 aprile 2020 ne dà conto in due articoli, uno a firma di Giorgio Santilli “Coronavirus – Stato e Comuni chiusi per Covid – Bloccati pareri, licenze, progetti”, l'altro di Fabio Cintoli “Nel Dl cura Italia non c'è l'alibi per fermare tutto”. Sotto accusa l'articolo 103 del d.l. 18/2020 e la sua applicazione a volte (...) - Economia / Lavoro, Pubblica Amministrazione, Lavoratori, , Amministrazioni locali

sigeardo : RT @vitalbaa: Lo slow working della PA: le radici della paralisi italiana via @Phastidio- Si fa presto a dire smart working nella P.A., se… - RoccellaRocks : RT @Phastidio: Il post del giorno, di @Rilievoaiace1 - Vi siete mai chiesti perché questo paese è sempre più simile ad una foresta pietrifi… - FabianRothschi1 : RT @vitalbaa: Lo slow working della PA: le radici della paralisi italiana via @Phastidio- Si fa presto a dire smart working nella P.A., se… - Blackskorpion4 : RT @Phastidio: Il post del giorno, di @Rilievoaiace1 - Vi siete mai chiesti perché questo paese è sempre più simile ad una foresta pietrifi… - StefSpA_ : RT @vitalbaa: Lo slow working della PA: le radici della paralisi italiana via @Phastidio- Si fa presto a dire smart working nella P.A., se… -

Ultime Notizie dalla rete : slow working Lo slow working della PA: le radici della paralisi italiana AgoraVox Italia Lo slow working della PA: le radici della paralisi italiana

Il che impedisce, poi, la comunicabilità piena tra banche dati e, quindi, tra amministrazioni e, soprattutto, condanna lo smart working della PA a trasformarsi, in alcun casi, nello “slow working” di ...

aziende al tempo del covid

Abbiamo adottato la cassa integrazione per tutti i lavoratori ad esclusione degli addetti alle vendite tramite e-commerce e a chi può operare in smart working. Quali misure ... ulteriormente a ...

Il che impedisce, poi, la comunicabilità piena tra banche dati e, quindi, tra amministrazioni e, soprattutto, condanna lo smart working della PA a trasformarsi, in alcun casi, nello “slow working” di ...Abbiamo adottato la cassa integrazione per tutti i lavoratori ad esclusione degli addetti alle vendite tramite e-commerce e a chi può operare in smart working. Quali misure ... ulteriormente a ...