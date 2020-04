Lo schiavo di Casalino Dagospia | svista molto sospetta | pubblica per sbaglio? questo

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 23 aprile 2020)" di, cheinsieme all'articolo di Jacopo Jacoboni e Paolo Nastrolilli su La Stampa anche il messaggino privato inviato a Dago dallo stesso Jacoboni per "suggerire" di riprendere sul sito il pezzo. Al di là della presentazione del contenuto, decisamente "piccante" dal punto di vista politico, spiccano i toni sprezzanti con cui Jacoboni parla di Giuseppe Conte, chiamato per due volte senza mezzi termini "lodi". Jacoboni, che da mesi sta indagando sui rapporti oscuri tra M5s e Russia e che evidentemente non ha rapporticordiali né con il premier né con il suo portavoce Rocco, sottolinea anche come Conte, pardon "lodi", non sia messo bene con gli americani proprio a causa dei rapporti con Mosca intensificati durante la crisi da coronavirus. Attraverso il ...