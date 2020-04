LIVE Coronavirus | Ultime notizie in DIRETTA | oggi partita cruciale al Consiglio europeo

(Di giovedì 23 aprile 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASI POTRA’ USCIRE DI CASA DAL 4 MAGGIO? NEGOZI, BARBIERI, RISTORANTI, PALESTRE: LE POSSIBILI DATE DI RIAPERTURA CLICCA QUI PER LADELL’INFORMATIVA DI GIUSEPPE CONTE: SINTOMI, NUMERI DA CHIAMARE, COSA FARE E COSA NON FARE: QUALI SONO I SINTOMI E COME SI CONTAGIA. ECCO COSA SERVE SAPERE 09.40 Entro la fine di questa settimana Giuseppe Conte parlerà agli italiani per annunciare il calendario delle riaperture e la gestione della fase 2. 09.30 Angela Merkel al Bundestag: “Viviamo tempi straordinari, siamo di fronte alla più grande prova dalla seconda guerra mondiale e in gioco c’è la tenuta dell’Europa”. 09.20 Come riporta Sky Tg 24, il provvedimento da 25 miliardi di euro per fronteggiare l’emergenza Covid-19 si avvia al voto finale in Parlamento, ...

fanpage : Fase 2, verso l’ok a spostamenti fuori dal proprio Comune ma all’interno della Regione - fanpage : La proposta del Presidente della Regione Emilia Romagna Che ne pensate? - Internazionale : L'Europa al bivio sugli aiuti, cosa succederà in Italia dal 4 maggio, la stanchezza da Zoom: le notizie di stamatti… - LaMammaN1 : - nomismaustampa : RT @Internazionale: Le lezioni dell’Italia, secondo il quotidiano Les Echos. Dal liveblog di Internazionale. -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Coronavirus

Regione Liguria

I commercianti di Palermo scrivono al premier Giuseppe Conte e al governatore Nello Musumeci VOTA 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 0/5 0 voti 0 commenti Stampa PALERMO - Più che una lettera aperta è un grido di ...Our friends @TaleOfUs (featured as resident DJs in GTA Online: After Hours) are hosting a live stream from their home studio in Ibiza to support the Lombardy Coronavirus relief ...