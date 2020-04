LIVE Coronavirus | Ultime notizie in DIRETTA | oggi il Consiglio europeo | passo in avanti

Leggi su oasport

(Di giovedì 23 aprile 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASI POTRA’ USCIRE DI CASA DAL 4 MAGGIO? NEGOZI, BARBIERI, RISTORANTI, PALESTRE: LE POSSIBILI DATE DI RIAPERTURA CLICCA QUI PER LADELL’INFORMATIVA DI GIUSEPPE CONTE: SINTOMI, NUMERI DA CHIAMARE, COSA FARE E COSA NON FARE: QUALI SONO I SINTOMI E COME SI CONTAGIA. ECCO COSA SERVE SAPERE 10.30 DalUe si attende qualchesul Recovery Fund, fondo per la ripresa, ma per decidere sui contenuti probabilmente si attenderà la proposta formale che la Commissione presenterà il 29 aprile. 10.20 “Per me è irrinunciabile ed è importantissimo garantire un assegno mensile per tutti i figli perché le famiglie stanno affrontando anche maggiori spese in questo momento. Insistero’ per questa misura sul tavolo del governo e su quello della ...