LIVE Coronavirus | Ultime notizie in DIRETTA | oggi il Consiglio europeo | l’Italia chiede

LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : Consiglio d’Europa - Fase 2 - riaperture 4 maggio (Di giovedì 23 aprile 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASI POTRA’ USCIRE DI CASA DAL 4 MAGGIO? NEGOZI, BARBIERI, RISTORANTI, PALESTRE: LE POSSIBILI DATE DI RIAPERTURA CLICCA QUI PER LADELL’INFORMATIVA DI GIUSEPPE CONTE: SINTOMI, NUMERI DA CHIAMARE, COSA FARE E COSA NON FARE: QUALI SONO I SINTOMI E COME SI CONTAGIA. ECCO COSA SERVE SAPERE 07.20davvero si potrebbe fare il futuro dell’Europa e del mondo, sarà una giornata molto intensa e la videoconferenza tra i Capi di Governo dei Paesi membri assume un’importanza vitale. 07.15ci sarà il fondamentale, Giuseppe Conte rappresenterà l’Italia erà gli Eurobond. Sul tavolo verranno messe tutte le misure per affrontare l’emergenza e la crisi economica. 07.10 Buongiorno e benvenuti allasull’emergenza ...

Coronavirus ultime notizie 23 aprile. Governo: “Lockdown non sarà stravolto dal 4 maggio”

Le notizie e gli aggiornamenti di giovedì 23 aprile dall’Italia e dal mondo sulla pandemia di Coronavirus Covid-19. 187.327 i contagiati da Coronavirus in Italia, di cui 54.543 guariti e 25.085 morti.

