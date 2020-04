LIVE Coronavirus, Ultime notizie in DIRETTA: Antonio Tajani chiede ripartenza scaglionata per Regioni (Di giovedì 23 aprile 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE SI POTRA’ USCIRE DI CASA DAL 4 MAGGIO? NEGOZI, BARBIERI, RISTORANTI, PALESTRE: LE POSSIBILI DATE DI RIAPERTURA CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELL’INFORMATIVA DI GIUSEPPE CONTE Coronavirus: SINTOMI, NUMERI DA CHIAMARE, COSA FARE E COSA NON FARE Coronavirus: QUALI SONO I SINTOMI E COME SI CONTAGIA. ECCO COSA SERVE SAPERE 20.07 Così Antonio Tajani a SkyTG24: “La quarantena è stata utile ad arginare la pandemia, ma dobbiamo ripartire gradualmente. Non possiamo però considerare tutta Italia allo stesso modo: in alcune regioni, come la Basilicata, il numero di contagi è bassissimo. La nostra proposta è quella di detrarre dalle tasse tutte le spese che saranno effettuate per andare in vacanza nel nostro Paese“. 19.36 Il cardinal Gualtiero Bassetti, presidente della CEI, chiede il ripristino ... Leggi su oasport Coronavirus : nuova conferenza stampa di Conte [DIRETTA LIVE]

LIVE Coronavirus - notizie in DIRETTA : il cardinal Bassetti chiede il ripristino dell’Eucarestia domenicale

LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : il cardinal Bassetti chiede il ripristino dell’Eucarestia domenicale (Di giovedì 23 aprile 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASI POTRA’ USCIRE DI CASA DAL 4 MAGGIO? NEGOZI, BARBIERI, RISTORANTI, PALESTRE: LE POSSIBILI DATE DI RIAPERTURA CLICCA QUI PER LADELL’INFORMATIVA DI GIUSEPPE CONTE: SINTOMI, NUMERI DA CHIAMARE, COSA FARE E COSA NON FARE: QUALI SONO I SINTOMI E COME SI CONTAGIA. ECCO COSA SERVE SAPERE 20.07 Cosìa SkyTG24: “La quarantena è stata utile ad arginare la pandemia, ma dobbiamo ripartire gradualmente. Non possiamo però considerare tutta Italia allo stesso modo: in alcune regioni, come la Basilicata, il numero di contagi è bassissimo. La nostra proposta è quella di detrarre dalle tasse tutte le spese che saranno effettuate per andare in vacanza nel nostro Paese“. 19.36 Il cardinal Gualtiero Bassetti, presidente della CEI,il ripristino ...

DiMarzio : Ribadita la linea #UEFA: provare a concludere sul campo i campionati nazionali. In caso di impossibilità varranno i… - Internazionale : La fuga di migliaia di afgani dall’Iran. Dal liveblog di Internazionale. - valigiablu : Dal nostro feed live - cafifal : RT @fanpage: Per il quarto giorno il numero dei positivi è in calo #23aprile - zazoomnews : LIVE Coronavirus Ultime notizie in DIRETTA: il cardinal Bassetti chiede il ripristino dell’Eucarestia domenicale -… -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Coronavirus LIVE - Coronavirus, le notizie dal mondo GianlucaDiMarzio.com Live Drive-in ad Avellino, Luongo: “Al lavoro per far ripartire le iniziative culturali”

Renato Spiniello – I ruggenti anni ’50 sono passati da un pezzo ma Avellino, come diverse città italiane tra cui Roma, Milano, Napoli, Firenze, Genova, Torino, Bologna, Verona, Bari e Catania, a causa ...

Conferenza stampa Conte: le dichiarazioni del Premier LIVE

Il premier Giuseppe Conte interverrà in conferenza stampa per fare il punto della situazione sull’emergenza Coronavirus. Le sue dichiarazioni in diretta. A partire dalle 20.15, il presidente del ...

Renato Spiniello – I ruggenti anni ’50 sono passati da un pezzo ma Avellino, come diverse città italiane tra cui Roma, Milano, Napoli, Firenze, Genova, Torino, Bologna, Verona, Bari e Catania, a causa ...Il premier Giuseppe Conte interverrà in conferenza stampa per fare il punto della situazione sull’emergenza Coronavirus. Le sue dichiarazioni in diretta. A partire dalle 20.15, il presidente del ...