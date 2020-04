LIVE Coronavirus | notizie in DIRETTA | oggi il Consiglio europeo | l’Italia chiede gli

Leggi su oasport

(Di giovedì 23 aprile 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASI POTRA’ USCIRE DI CASA DAL 4 MAGGIO? NEGOZI, BARBIERI, RISTORANTI, PALESTRE: LE POSSIBILI DATE DI RIAPERTURA CLICCA QUI PER LADELL’INFORMATIVA DI GIUSEPPE CONTE: SINTOMI, NUMERI DA CHIAMARE, COSA FARE E COSA NON FARE: QUALI SONO I SINTOMI E COME SI CONTAGIA. ECCO COSA SERVE SAPERE 07.40 E’ aumentato di 20mila casi in 48 ore il numero dei contagi dain America latina, passando da 101.636 a 121.087 casi. 07.30 Per l’ottavo giorno di fila la Cina non ha registrato nuovi morti per il. 07.25 Come riporta Sky Tg 24,i 27 leader europei si vedranno in videoconferenza per fare qualche passo avanti sui principi per far nascere il Recovery Fund, o fondo per la ripresa, ma non faranno alcun progresso sui contenuti, in attesa della proposta formale che la ...